OHAL Komisyonu 3 bin polisi iade etti, İçişleri Bakanlığı göreve başlatmadı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ihraç edildikten sonra görevine iade edilen 3 bin polisin İçişleri Bakanlığı tarafından hala daha çalışmaya başlatılmadığı öğrenildi.







Kendisine başvuran polislerin de maruz kaldığı haksızlıkları dile getiren HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki polisler de bize başvuruyor. Biz yeri geliyor polisleri eleştiriyoruz, yeri geliyor polislerin başvuruları sonrasında binlerce polisin hakkını hukukunu koyuyoruz. Nasıl mı oluyor? Bakın 375 sayılı KHK geçici 35. madde ile ihraç edilmiş binlerce polisten iade edilenler var. İçişleri Bakanlığı’na iade edilmiş! Göreve başlatılmayan kaç kişi var biliyor musunuz? 3 bin kişi var!” dedi.





“BURASI DELİ DUMRUL CUMHURİYETİ Mİ?”

OHAL Komisyonu’nun bile göreve iade ettiği insanları hala daha kapıda bekleten İçişleri Bakanlığı’na tepki gösteren Gergerlioğlu, “Niye başlatmıyorsun göreve, sen kimsin? Allah aşkına burası Deli Dumrul Cumhuriyeti mi? Başlatmıyorum var mı bir diyeceğin. Memleketin hali bu! Tüm dünya duysun bunu!” diye konuştu.