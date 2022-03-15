Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den Rus askerlere çağrı: 'Teslim olun' /15 Mart 2022 15:30

Zelenski'den Rus askerlere çağrı: 'Teslim olun'

Ukrayna lideri televizyondan Rus askerlerine teslim olma çağrısında bulundu. Zelenski, teslim olan askerlere kötü davranılmayacağını dile getirdi.

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Gece televizyondan halka seslenen Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Çeçenistan Savaşı'nda verdiğinden daha fazla kayıp verdiğini öne sürdü. Ukrayna lideri, Rus askerlerinin "savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini anlamaya başladıklarını" söyledi. Zelenski Rus askerlerine, "Biliyorum hayatta kalmak istiyorsunuz" diyerek teslim olan askerlere "insan gibi davranılacağını" belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Zelenski, Rus askerlerine ayrıca, "Kendi aranızdaki konuşmaları dinliyoruz. Bu anlamsız savaş, bu utanç ve devletiniz hakkında neler düşündüğünüzü biliyoruz. Ukrayna halkı adına size bir seçenek sunuyoruz. Güçlerimize teslim olursanız size insanların davranılmayı hak ettiği şekilde davranacağız. Orduda size davranılmadığı şekilde. Ordunuzun bizim ordumuza davranmadığı şekilde. Seçim sizin" diyerek seslendi

Zelenski aynı konuşmasında, Rus Kanal 1 Televizyonu'nda canlı yayın sırasında spikerin arkasından "Savaşa Hayır" pankartı açan Marina Ovsyannikova'ya da gönderme yaparak "dezenformasyonla mücadele eden ve gerçeği yaymaya çalışmaktan vazgeçmeyen' Ruslara teşekkür etti.
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