Samanyolu Haber /Gündem / Yeni seçim sistemi Erdoğan'ı kurtarır mı: Financial Times'tan dikkat çeken analiz /15 Mart 2022 16:33

Yeni seçim sistemi Erdoğan'ı kurtarır mı: Financial Times'tan dikkat çeken analiz

AKP ve MHP'nin dün TBMM'ye getirdiği "seçim barajı" teklifi uluslararası medyada da büyük yankı uyandırdı... Financial Times, "Beklenmeyen seçim reformları Erdoğan'ın rakiplerini etkileyebilir" başlığını attı.

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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, dün AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği “Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili kapsamlı bir haber yayımladı.

Yapılan teklifin seçim sistemini değiştireceği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini güçlendirebileceğini yazan gazete, “Türkiye’de iktidardaki ittifak, seçim yasasını değiştirmek için bir plan yaparak muhalefetin parlamentoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinden kontrolü almasını engellemeyi amaçlıyor” yorumunu yaptı.

Gazete, “2002’de iktidara gelen Erdoğan’a oy oranı son yıllarda ekonomik krizlerle birlikte azalıyor. 2018’de ülkedeki sistemi değiştirerek daha çok gücü elinde tutan Erdoğan’ın yine de hükümetin yıllık bütçesi gibi birçok kararı parlamentodan geçirmesi gerekiyor” ifadesine yer verdi.

“ERDOĞAN AVANTAJLI KONUMA GEÇEBİLİR”
Gazeteye konuşan uzmanlar, seçimin yakın sonuçlarda tamamlanması durumunda değişiklik sebebiyle Erdoğan’ın avantajlı konuma geçebileceğini aktarırken, Financial Times, “İktidar bloğu parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için bu yasanın geçmesi olası” yorumunu yaptı.

Financial Times’taki haberde, “Yıllarca Erdoğan’a desteği azaltmaya çalışan muhalefet partileri ilk olarak 2019’da birlik olarak yerel seçimlerde AKP’yi yendi ve İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirleri elde etti. Seçim sistemindeki bu beklenmedik değişiklik gücü elinde tutmak için birçok aleti olan Erdoğan’ın karşısındaki muhalefetin karşısına çıkan zorluklardan en yenisi” ifadesi kullanıldı.

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