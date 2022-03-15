Rus kanalında 'Savaşa hayır' pankartı açan gazeteciden haber alınamıyor

Rusya devlet televizyonunun canlı yayınında Ukrayna'daki savaşa karşı bir pankart açtıktan sonra dün gece gözaltına alınan gazeteci Marina Ovsyannikova'dan 12 saati aşkın süredir haber alınamadığı belirtildi. Ovsyannikova'nın avukatları, müvekkillerine ulaşamadıklarını açıkladı.







Ovsyannikova dün akşam devlet televizyonundaki haber bülteni sırasında stüdyoya girerek, "Savaşa hayır, savaşı durdurun, propagandaya inanmayın, burada size yalan söylüyorlar" yazılı bir pankart açmıştı.





Gazetecinin, bu protesto öncesinde de bir video kaydederek babasının Ukraynalı olduğunu söylediği, savaşı bir suç olarak niteleyip 'Kremlin propagandası için çalışmaktan utandığını' anlattığı ortaya çıkmıştı.





Avukatları, protestonun ardından gözaltına alınan Ovsyannikova'nın 'kayıp' olduğunu açıkladı. BBC'ye konuşan avukat Anastasia Kostanova, müvekkilinin yerini tespit edemediklerini anlattı. Ovsyannikova'nın telefonuna kimsenin yanıt vermediğini ve tüm gece müvekkilini aradığını söyleyen avukat, "Bu, onu avukatlarından sakladıkları, yasal destekten mahrum bıraktıkları anlamına gelir. Görünüşe göre, çok zorlayıcı bir dava süreci hazırlamaya çalışıyorlar" dedi.





Ovsyannikova'nın bir diğer avukatı olduğunu söyleyen Pavel Çikov da, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Marina Ovsyannikova henüz bulunamadı. 12 saatten uzun süredir cezaevinde" ifadelerini kullandı.





Ovsyannikova, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarından 'işgal' olarak söz etmeyi ve 'yalan haber' yaymayı yasaklayan yeni yasa çerçevesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Avukat Çikov, bu yasa çerçevesinde en ağır cezanın 15 yıl olduğunu, Ovsyannikova'ya ise 30 ila 60 bin ruble arasında para cezası kesilmesini beklediklerini söyledi.





Ovsyannikova'nın protestosu sonrasında Facebook sayfasına dünya çapından farklı dillerde destek mesajı yağarken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada eylemi 'holiganlık' olarak niteledi.



