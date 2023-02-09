OHAL tezkeresi Meclis'te kabul edildi: Deprem bölgesinde 3 ay OHAL uygulanacak

Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'nın 119. Maddesine göre depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan etmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.
Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Genel Kurul'a bilgi verdi. İYi Parti'nin OHAL süresini 1 ayla sınırlaması yönündeki önergesi ise reddedildi.
Yapılan oylamada, OHAL kararına iişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, AKP, MHP oylarıyla kabul edildi.