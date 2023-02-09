Samanyolu Haber /Gündem / OHAL tezkeresi Meclis'te kabul edildi: Deprem bölgesinde 3 ay OHAL uygulanacak /09 Şubat 2023 17:24

OHAL tezkeresi Meclis'te kabul edildi: Deprem bölgesinde 3 ay OHAL uygulanacak

Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'nın 119. Maddesine göre depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan etmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.

Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Genel Kurul'a bilgi verdi. İYi Parti'nin OHAL süresini 1 ayla sınırlaması yönündeki önergesi ise reddedildi.

Yapılan oylamada, OHAL kararına iişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, AKP, MHP  oylarıyla kabul edildi.
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