Okul yönetimi Erasmus paralarına çöktü, öğrenciler gurbette beş parasız kaldı!

Avrupa Birliği; eğitim, gençlik ve spor alanında öğrenci değişim projesi Erasmus'u 43 yıldır uyguluyor. Öğrenci başına 5 ile 7 bin Euro arası geri ödemesiz para gönderiyor. 27 AB ülkesi ve İngiltere dahil 28 ülkede, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, eğitim, staj ve kültürel alışveriş yapıyor.







MİLYONLAR KAYIP



Sözcü'de yer alan habere göre Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümündeki 21 öğrenci Erasmus projesiyle Letonya'nın başkenti Riga'ya gönderildi. AB, 18 yaş altı 19 öğrenciye iletilmesi şartıyla okullarına kişi başı 5.735 Euro ve 18 yaş üstü 2 öğrencinin de banka hesabına 5.856'şar Euro yatırdı. İddiaya göre okul idaresi öğrencilere sözleşme imzalattı. AB'den öğrencilere gönderilen toplam 122 bin 577 Euro (3.6 milyon TL) parayı öğrencilere vermedi.





“ÖYLE BİR PARA YOK”

Belçika'dan Erasmus için Letonya'ya gelen öğrenciler, “AB'den gelen paranızı niye harcamıyorsunuz?” diye sorunca, Türk öğrenciler, okullarının hakları olan paraya el koyduğunu anlattı. Erasmus Proje Sorumlusu ve Müdür Yardımcısı Yasemin Erbir'i arayıp, para istediler ancak “Öyle bir para yok” cevabı aldılar. Letonya'da 4 ay boyunca çaresiz kalan öğrenciler, ailelerine durumu bildirdi.







KAYMAKAMLIK KAPATTI

Süleymanpaşa MEM ve Süleymanpaşa Kaymakamlığı'na, aileler dilekçe yazıp, şikayet etti. Kaymakam Mustafa Güler, 19 Temmuz 2023'te, soruşturma iznini reddetti. Erasmus dosyası kapatıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nın, ‘Soruşturma izni vermeme' kararına karşı, üst mahkeme İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti.







SAVCILIK DOSYAYI AÇTI



Mahkeme, “Erasmus projesiyle Letonya'ya gönderilen öğrencilerin hesaplarına AB fonundan yatırılan paraların, okul müdürü ve yardımcısı eşliğinde çekildiği, ‘Paraları okulun kasasında bulunduracağız. Sen üzerinde fazla miktarda para taşıma.' denilerek, öğrencilerin elinden alındığı iddialarının araştırılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na, soruşturma izni verdi. Savcılık, Erasmus dosyasını yeniden açtı. Müdür Oğuz Günaçar ve Proje Sorumlusu Yasemin Erbir hakkında, görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle, 27 Eylül 2023 tarihinde savcılık soruşturması açıldı. Türkiye Ulusal Ajansı ve Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı, Erasmus kapsamında AB'den gelen paraları araştırıyor. Soruşturma izni vermeyen ve para göndermediği iddia edilen idareciler suçlu bulunursa 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.









