Samanyolu Haber /Dünya / İsrail basınından kara harekatı için son iddia: Baskı yapılıyor... /21 Ekim 2023 08:49

İsrail basınından kara harekatı için son iddia: Baskı yapılıyor...

İsrail basınından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı iddia edildi.

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İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayımlandı.

Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun "yakın" olduğu mesajını vermişti.

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