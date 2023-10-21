Samanyolu Haber /Dünya / ABD-AB zirvesinden İsrail'e destek açıklaması /21 Ekim 2023 08:45

ABD-AB zirvesinden İsrail'e destek açıklaması

ABD ve Avrupa Birliği zirvesinin ardından yapılan açıklamada, Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas "terörist" olarak nitelendirilerek İsrail'e destek verildi.

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ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 27'nci zirve toplantısı sonucunda yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yaşadığı saldırılar karşısında kendisini savunma hakkı bulunduğu belirtilerek, "Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ABD ile AB liderlerinin, Washington'da İsrail-Filistin çatışması ağırlıklı gündemle gerçekleştirdiği 27'nci zirve toplantısı sonucunda ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail-Hamaz çatışmalarıyla ilgili, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sert dille kınanarak "Hiçbir şey terörü haklı çıkaramaz. İsrail'in bu saldırılar karşısında, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu teyit ediyoruz" denildi

Açıklamada, bölgedeki ortaklarla yakın iş birliği içinde olunacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz. Bölgesel bir gerilimin önlenmesi çok önemli. Tüm rehinelerin hemen salınması çağrısı yapıyor, iki devletli çözümün kalıcı barışa giden geçerli yol olmaya devam ettiği yönündeki görüş birliğimizi vurguluyoruz."


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