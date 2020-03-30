Samanyolu Haber /Gündem / Okullarda çalışanlar hastanelerde görevlendirildi: Bizi resmen ölüme gönderiyorlar /30 Mart 2020 10:07

Okullarda çalışanlar hastanelerde görevlendirildi: Bizi resmen ölüme gönderiyorlar

Okullarda çalışan personeller, eğitim ve deneyim olmadan karantina hastanesinde görevlendirildi. Uygulamaya tepki gösteren personel 'Resmen bizi ölüme gönderiyorlar' dedi.

SHABER3.COM

Antalya Valiliği, İş-Kur aracılığıyla TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeli karantina hastanelerine gönderdi. Okulda hizmetli olarak çalışan, adını vermek istemeyen kadınlar, “Telefonla arayarak bilgi verdiler. Sağlık konusunda hiçbir eğitimimiz yok. Çoğumuz ilkokul mezunuyuz. Evde çocuklarımız var. Resmen bizi ölüme gönderiyorlar” dedi.

Antalya Valiliği bünyelerinde oluşturdukları İl İdare Kurulu tarafından alınan kararları önceki gün internet sitelerinde yayınladı. Bu kararlar çerçevesinde yayımlanan metinde, “TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personelin, ilçe kaymakamları tarafından ihtiyaca göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesine...” denildi.

İŞTEN ATMA TEHDİDİ: ‘RESMEN BİZİ ÖLÜME GÖNDERİYORLAR’

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre bu kararla karantina hastanelerine gönderilen 45 yaşındaki ilkokul mezunu kadın, yaşananları şöyle anlattı: “Okul müdürüm perşembe günü beni arayarak karantina hastanesinde görevlendirildiğimi söyledi. Şok geçirdim. Sağlık konusunda hiçbir eğitim almadım. Bakmak zorunda olduğum iki küçük çocuğum ve yaşlı anne-babam var. Resmen bizi ölüme gönderiyorlar. Gitmezseniz işten atmakla tehdit ediyorlar. Her gün evime virüs getirme korkusuyla nasıl çalışabilirim?”

HASTANEYE GÖNDERİLEN DİĞER BİR PERSONEL: BEN POTANSİYEL RİSK GRUBUNDAYIM

Tansiyon ve astım hastası 46 yaşındaki bir kadın ise “Hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmeden karantina hastanesinde beni nasıl çalıştıracaklar? Ben potansiyel risk grubundayım. Böyle tedbirsiz bir uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

‘HİÇBİR DENEYİM VE EĞİTİMİM YOK’

48 yaşındaki bir kadın da “Devletimizin okulda yardımcı personel aradığını duyunca İş-Kur’a başvurdum. Ancak karantina hastanesinde çalışmak istemiyorum. Çünkü bu konuda hiçbir deneyimim ve eğitimim yok” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okullarda çalışanlar hastanelerde görevlendirildi: Bizi... Sonraki Haber >>

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:34:45