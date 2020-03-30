Okullarda çalışanlar hastanelerde görevlendirildi: Bizi resmen ölüme gönderiyorlar

Antalya Valiliği, İş-Kur aracılığıyla TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeli karantina hastanelerine gönderdi. Okulda hizmetli olarak çalışan, adını vermek istemeyen kadınlar, “Telefonla arayarak bilgi verdiler. Sağlık konusunda hiçbir eğitimimiz yok. Çoğumuz ilkokul mezunuyuz. Evde çocuklarımız var. Resmen bizi ölüme gönderiyorlar” dedi.







Antalya Valiliği bünyelerinde oluşturdukları İl İdare Kurulu tarafından alınan kararları önceki gün internet sitelerinde yayınladı. Bu kararlar çerçevesinde yayımlanan metinde, “TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personelin, ilçe kaymakamları tarafından ihtiyaca göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesine...” denildi.





İŞTEN ATMA TEHDİDİ: ‘RESMEN BİZİ ÖLÜME GÖNDERİYORLAR’





Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre bu kararla karantina hastanelerine gönderilen 45 yaşındaki ilkokul mezunu kadın, yaşananları şöyle anlattı: “Okul müdürüm perşembe günü beni arayarak karantina hastanesinde görevlendirildiğimi söyledi. Şok geçirdim. Sağlık konusunda hiçbir eğitim almadım. Bakmak zorunda olduğum iki küçük çocuğum ve yaşlı anne-babam var. Resmen bizi ölüme gönderiyorlar. Gitmezseniz işten atmakla tehdit ediyorlar. Her gün evime virüs getirme korkusuyla nasıl çalışabilirim?”





HASTANEYE GÖNDERİLEN DİĞER BİR PERSONEL: BEN POTANSİYEL RİSK GRUBUNDAYIM





Tansiyon ve astım hastası 46 yaşındaki bir kadın ise “Hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmeden karantina hastanesinde beni nasıl çalıştıracaklar? Ben potansiyel risk grubundayım. Böyle tedbirsiz bir uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.





‘HİÇBİR DENEYİM VE EĞİTİMİM YOK’





48 yaşındaki bir kadın da “Devletimizin okulda yardımcı personel aradığını duyunca İş-Kur’a başvurdum. Ancak karantina hastanesinde çalışmak istemiyorum. Çünkü bu konuda hiçbir deneyimim ve eğitimim yok” dedi.