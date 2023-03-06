Samanyolu Haber /Politika / Olan Ersan'a oldu /06 Mart 2023 22:07

Olan Ersan'a oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masaya dönmesi sonrası komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Peki şu an Ersan Şen ne olacak?" diye sordu.

SHABER3.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 2 Mart’ta altılı masayı terk etmesinin ardından hukuk profesörü Ersan Şen konuk olduğu programda İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini söylemişti. Reklam arasından sonra açıklama yapan Şen, Akşener’in kendisini arayarak “Ciddi misiniz, kapımız açık” dediğini aktarmıştı.

Bugün ise Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden altılı masaya döndü. Akşener’in masaya dönmesinin ardından 6 lider kritik toplantıda bir araya geldi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter’da “Ersan Şen ne olacak?” diye tweet’ler atıldı.

Komedyen Şahan Gökbakar paylaşımında “Peki şu an Ersan Şen ne olacak? Bir de yine gerilirseniz hemen sayıp sövmeyin birbirinize. O ona sıtma dedi, o öbürüne AKP ağızlı dedi. Partili gazeteciler, yayıncılar hesapçı ve hain ilan etti. Çekişmeli boşanma yaşayan çiftler gibi olmasın ama bu seviyede artık. Hayırlısı” ifadelerini kullandı.



Oyuncu Levent Üzümcü ise “Arada şu değeri harcadınız, bunu da unutmayacağız!” diye yazdı.



Yapımcı Armağan Çağlayan da “Olan Ersan Şen’e oldu. Adamla bir görüşselerdi bari” dedi.


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