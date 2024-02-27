Olaylı 27. haftanın VAR kayıtları yayınlandı





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçirdi.



Trendyol Süper Lig'de 27. hafta oyananan maçlardan altı tanesinin hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşıldı.



On Field Review (OFR), 'Sahada İnceleme' olarak tanımlanan bu uygulama, sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için geçerli... Bu hafta çok tartışlan Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki penaltı pozisyonlarının VAR kayıtları da kamuoyu ile paylaşılmış oldu.

