12 saatte 7 kadın katledildi

BURSA - TUBA ATEŞCİ



Bursa'da iki çocuk annesi Tuba Ateşci (41) bir yıl önce boşandığı ve kendisini barışmak için görüşmeye çağıran eski eşi Murat Demir (49) tarafından tabancayla katledildi. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti.



ADIYAMAN - TUBA A.



Adıyaman Samsat'ta Kasım A.; eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'yı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan üç kişi de hastanede hayatını kaybetti.



ERZURUM - ELİF SAYDAM



Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam’ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32) bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



SAKARYA - HATUN EKREM ASLAN



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan'ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Aslan'ın cinayetten 19 saat önce sosyal medya hesabında "Takdir-i ilahi" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.



İSTANBUL - EMİNE ÜLKÜ ARAZ



İstanbul Çekmeköy'de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Çiftin daha önce Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde işlem yaptığı öğrenildi.



DENİZLİ - NASIM GOL KARIMI



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Afgan uyruklu Nasım Gol Karımı (30) kurtarılamadı. Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi (42) suç aleti bıçakla gözaltına alındı.



İZMİR - ÖZLEM ÇANKAYA



İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya (48) ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü.