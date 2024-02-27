Navalni’nin avukatı Moskova’da gözaltına alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Dubkov’un gözaltına alındığı doğrulanmazken, Dubkov’un polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilebileceği kaydedildi.





BirGün'de yer alan habere göre Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalni'nin avukatı Vasily Dubkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gözaltına alındı. Rus basınında yer alan haberlerde, Dubkov’un, Moskova’ya bağlı Şçerbinka kentindeki polis merkezine götürüldüğü aktarılarak, “Kamu düzenini bozma” suçlamasıyla gözaltında alındığı belirtildi.Dubkov’un Navalni’nin cesedini teşhis için Salekhard’a giden annesi Lyudmila Navalnaya’ya eşlik ettiği aktarıldı.