Samanyolu Haber /Dünya / Navalni’nin avukatı Moskova’da gözaltına alındı /27 Şubat 2024 22:19

Navalni’nin avukatı Moskova’da gözaltına alındı

Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin avukatı Vasily Dubkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gözaltına alındı.

SHABER3.COM

BirGün'de yer alan habere göre Rusya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalni'nin avukatı Vasily Dubkov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gözaltına alındı. Rus basınında yer alan haberlerde, Dubkov’un, Moskova’ya bağlı Şçerbinka kentindeki polis merkezine götürüldüğü aktarılarak, “Kamu düzenini bozma” suçlamasıyla gözaltında alındığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Dubkov’un gözaltına alındığı doğrulanmazken, Dubkov’un polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilebileceği kaydedildi.

Dubkov’un Navalni’nin cesedini teşhis için Salekhard’a giden annesi Lyudmila Navalnaya’ya eşlik ettiği aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Navalni’nin avukatı Moskova’da gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:34:32