Samanyolu Haber /Dünya / İsrail: Ramazan'da durum kötüleşirse durduramayız /27 Şubat 2024 22:48

İsrail: Ramazan'da durum kötüleşirse durduramayız

İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması nedeniyle durumun kötüleşmesi halinde bunu durdurmanın zor olacağı uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

İsrail ordu radyosunun haberinde, Şin-Bet ve ordunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunmak üzere bir durum değerlendirmesi raporu hazırladığı kaydedildi.

Ramazan ayına iki hafta kala ordu ve Şin-Bet'in, İsrailli Arap vatandaşların bu ayda Mescid-i Aksa'ya girişine getirilecek kısıtlamalara ilişkin tutumlarında ısrar etmeyi sürdürdüğü aktarılan haberde, tutumunu değiştirmesi için konunun Netanyahu ile yeniden tartışılmasını talep ettikleri ifade edildi.

Haberde, Şin-Bet'in Başbakan Netanyahu'ya, Batı Şeria'da güvenliğin kötüye gitmesi ihtimali yüksek olduğunu ve gerçekleşmesi halinde "kuvvetlerin Gazze ve Lübnan sınırında savaşması ve konuşlandırıldığı bir dönemde" güvenlik durumunun kötüleşmesini durdurabilmenin şüpheli olduğunu içeren görüşünü sunacağı dile getirildi.

Netanyahu'ya son bir yılda Batı Şeria ve Kudüs'te silahlı saldırılarda yüzde 80 artış yaşandığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu bölgelerde 500'den fazla güvenlik olayının yaşandığını gösteren verilerin sunulacağı belirtilen haberde, Şin-Bet'in ayrıca "Hamas'ın operasyonlarını Gazze'den Batı Şeria'ya yönlendirme girişimleri" olduğunu aktardığı dile getirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail: Ramazan'da durum kötüleşirse durduramayız Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:07