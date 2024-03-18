Samanyolu Haber /Gündem / Olaylı derbi sonrası 12 gözaltı! /18 Mart 2024 11:49

Olaylı derbi sonrası 12 gözaltı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmesinden sonra çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Gözaltına alınanlardan birinin passolig kartı sahibi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Kart olmadan sahaya girmiş
Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Havalimanına çağıranlar da gözaltında
Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.”

Maç sonunda Trabzonsporlu taraftarların sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı. Fenerbahçeli futbolcular sahadan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarabildi.
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