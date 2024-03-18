Apple ve Google'ın iPhone ortaklığı yolda

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, teknoloji şirketleri Apple ve Google'ın iPhone için bir dizi ortaklık görüşmesi üzerinde çalıştığını duyurdu.



İki şirket arasındaki görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde Apple'ın Google'ın Gemini isimli yapay zeka motorunu iPhone'a yerleştirmek için görüşmeler yaptığı belirtildi.



Haberde Apple'ın yakın zamanda OpenAI ile de görüşmeler yaptığı ve onun modelini kullanmayı düşündüğü belirtildi.



Bloomberg, Apple ve Google'ın, iPhone üreticisinin bu yıl telefonun yazılımına gelecek bazı yeni özellikleri güçlendirmek için Google'ın üretken yapay zeka modelleri seti olan Gemini'yi lisanslamasına izin vermek için aktif görüşmelerde bulunduğunu aktardı.



Haberde, iki tarafın bir yapay zeka anlaşmasının şartlarına veya markasına karar vermediği veya nasıl uygulanacağını kesinleştirmediği belirtildi.



Raporda, Apple'ın yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nı düzenlemeyi planladığı Haziran ayına kadar herhangi bir anlaşmanın duyurulmasının olası olmadığı belirtildi.