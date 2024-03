Engin Polat'a cezaevinde esrarengiz telefon!

Dilan Polat ile aralarında husumet olan Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi 1 Ekim Pazar günü kurşunlandı. 5 kişinin tutuklanmasıyla birlikte, olayın arkasındaki çete bağlantıları gün yüzüne çıkmaya başladı.



Tutuklanan kişiler arasında Daltonlar çetesine mensup isimlerin olması dikkat çekti.



Olayla ilgili Daltonlar çete üyesi 5 kişi tutuklandı. İddiaya göre aracılar üzerinden baba Sezgin Polat iletişime geçti. Sezgin Polat’ın kara para soruşturmasından tutuklandıktan 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilip sorgulanmasının nedeni buydu.



Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasının ardından bu kez namlular Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerine çevrildi. İki gün arayla ateş açıldı.



ENGİN POLAT’A TELEFON



Kanal D Haber'in haberine göre kara para soruşturmasında Polat ailesinin telefonları dinleniyordu. Saldırıdan 7 gün sonra Engin Polat'a bir telefon geldi. Arayanın konumu ise çok dikkat çekiciydi. Mahkum, Maltepe Cezaevi'nden arıyordu. İkilinin konuşmalarının içeriği ise Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan Daltonlar çetesi olduğu ortaya çıktı.



“BUNLAR SANA NASIL TEMAS ETTİ?”



İddiaya göre Fatih Gezer isimli kişi Polat'a "Bu Can Dalton bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Ben onlarla konuştum. Şu an durdu gibiler ama bak sana şunu söylüyorum. Bunlar sana nasıl temas etti. Onu da bilmiyorum da" dedi.



DALTONLARIN LİDERİ BARIŞ BOYUN HAKKINDA KONUŞMUŞLAR



Aynı isim cezaevinden bir gün sonra tekrar arayarak "Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak kasıma kadar bekleyin, bir ateşkes yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş kasıma kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'daki Barış ile şey hatta ben" dedi.



'Barış' denilen ismin ise Daltonların lideri Barış Boyun olduğu ortaya çıktı.



TELEFONDA FAZLA KONUŞMAK İSTEMEDİ



Engin Polat ise "Şey kardeşim sen numarayı ver tamam telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok" dedi. Parlak'ın ardından Polatların iş yerlerini kurşunlayanların arkasındaki isim de araştırılıyor.



Savcılık kaynaklarına göre bu saldırının ardından Barış Boyun da çıkabilir. Parlak'ın iş yerini kurşunlattıran Polatlardan daha fazla para talep ettiği için anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.