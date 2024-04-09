Olmazsa yürürlüğe girmez: İsrail’e kısıtlama Resmi Gazete’de hala yok

Bold Medya'da yer alan habere göre Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere yönelik katliamları devam eden İsrail’le ticaretin faturası Saray ve AKP’ye ağır geldi.



AKP’nin kurulduğundan bu yana ilk kez 2. parti konumuna gerilemesi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bazı önlemler almaya zorladı.



Bunlardan biri de İsrail’le ticaretin kısıtlanması. Kısıtlamanın, bugün Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e yönelik ticarette ‘kısıtlama’ kararıyla yürürlüğe girdiği düşünülüyor.



Öte yandan eski bürokrat ve öğretim üyesi Bahadır Gülle, bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor.



Gülle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Olması gereken, Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de konuyla ilgili bir Tebliğ yayınlamasıdır. Tüm yasal mevzuat bu şekilde yürürlüğe girer. Resmi Gazete’de yayınlanmış bir şey yok. Yani ortada kurumları bağlayıcı bir yasal tedbir yok. Kafalarına göre kısıtladık deyip geçecekler…” ifadelerini kullandı.