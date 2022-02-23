Ömer Faruk Gergerlioğlu, soykırımın belgesini yayınladı: Dünya görsün!













Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığı ve Trabzon Valiliğini de etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “BELGELERİ AÇIKLIYORUM!!! Dünya görsün!!! İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması!!!! Gizli belgelerde OHAL hukuksuzluğu. Bütün bunların onbinlercesi Türkiye’de yapıldı!! Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var? @TC_icisleri @TrabzonValilik ”













Tr724'üngöre, Söz konusu belgelere göre Of Askerlik Şube Başkanlığı’nda görev yapan memur Azize Aydın’ın görevden alınma gerekçesi ‘eşinin KHK’lı olması’. Aynı şekilde Soma Askerlik Şube Başkanlığı’nda görev yapan Nihal Semerci de eşi KHK’lı olduğu için görevden alınmış. Osman Özdere isimli vatandaşın görevden ihracının gerekçesi ise ‘amirlerinden alınan istihbari bilgiler’ olarak kayda geçmiş.