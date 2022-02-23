Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Faruk Gergerlioğlu, soykırımın belgesini yayınladı: Dünya görsün! /23 Şubat 2022 08:26

Ömer Faruk Gergerlioğlu, soykırımın belgesini yayınladı: Dünya görsün!

İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP rejiminin ‘soykırımına’ dair çok önemli iki belge yayınladı.

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Tr724'ün haberine göre, Söz konusu belgelere göre Of Askerlik Şube Başkanlığı’nda görev yapan memur Azize Aydın’ın görevden alınma gerekçesi ‘eşinin KHK’lı olması’. Aynı şekilde Soma Askerlik Şube Başkanlığı’nda görev yapan Nihal Semerci de eşi KHK’lı olduğu için görevden alınmış. Osman Özdere isimli vatandaşın görevden ihracının gerekçesi ise ‘amirlerinden alınan istihbari bilgiler’ olarak kayda geçmiş.



Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığı ve Trabzon Valiliğini de etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “BELGELERİ AÇIKLIYORUM!!! Dünya görsün!!! İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması!!!! Gizli belgelerde OHAL hukuksuzluğu. Bütün bunların onbinlercesi Türkiye’de yapıldı!! Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var? @TC_icisleri @TrabzonValilik ”



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