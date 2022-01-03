Samanyolu Haber /Gündem / Omicron’dan iyi haber: Daha az ölümcül olabileceğine dair kanıtlar çoğalıyor /03 Ocak 2022 18:44

Omicron’dan iyi haber: Daha az ölümcül olabileceğine dair kanıtlar çoğalıyor

Omicron varyantının akciğerden çok boğazda enfeksiyona neden olduğu, böylece diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olmasına karşın daha az ölümcül olabileceğine dair kanıtlar çoğalıyor.

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24 Aralık’tan bu yana sonuçları paylaşılan altı araştırma Omicron’un akciğerlere Delta ve önceki varyantlar kadar zarar vermediğini ortaya koydu.

Britanya’daki University College London’dan viroloji profesörü Deenan Pillay “Omicron’u diğer varyantlardan farklı kılan bütün mutasyonlar, farklı hücreleri etkileme kabiliyetini değiştirmiş olabilir. Özünde daha çok üst solunum yollarını, boğazdaki hücreleri enfekte edebiliyor gibi görünüyor” dedi.

Liverpool Ünüversitesi’nin yayınladığı araştırmada Omicron’un farelerde daha az ağır hastalığa neden olduğu ortaya kondu. Omicron’la enfekte olmuş farelerde virüs yükünün daha az olduğu ve daha hafif şiddette zatürre geliştiği görüldü.

Araştırma ekibinden Prof. James Stewart, bunun yapbozun bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hayvan modelinde Delta’dan ya da Wuhan’dan çıkan orijinal varyanttan daha hafif olduğuna işaret ediyor. Virüsün daha hızlı temizlendiği ve hayvanların daha hızlı iyileştiği görüldü. İlk göstergelere göre bu iyi haber ancak gardımızı düşürmemeliyiz çünkü riskli bireyler için hala ağır sonuçlar olabilir. Omicron nedeniyle ölenler var. Herkesin maskesini çıkarıp parti yapabileceği anlamına gelmiyor.”

Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nde de benzer sonuçlar elde edildi. Hamsterlarla yapılan çalışmada diğer varyantlara kıyasla Omicron’un akciğerlerde daha düşük viral yüke yol açtığı görüldü.

ABD’den araştırmacıların Nature dergisinde yayınlanmak üzere başvurduğu çalışmasında da farelerde daha az kilo kaybı ve ve virüs yükü olduğu soncuna varıldı.

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi Virüs Araşırma Merkezi de Omicron’un, virüsün vücuda girme şeklini değiştirdiğe dair kanıtlar buldu. Omicron’un iki aşılı insanlarda bağışıklıktan büyük ölçüde kaçabildiği ancak üçüncü dozun bağşıklıkta kısmen bir yenilenme sağladığı görüldü.

Yine Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nden bir araştırmada aşılı kişilerden kan örnekleri incelenerek Omicron’un aşılardan kaçabildiği ancak akciğer hücrelerine daha az girebildiği sonucuna varıldı.

Hong Kong Üniversitesi’nde yapılan araştırma da Delta varyantına kıyasla Omicron’un solunum yolları dokularında daha hızlı çoğaldığını ancak akciğer dokularında çoğalma hızının daha yavaş olduğunu gösterdi.

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