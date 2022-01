Omicron pandeminin dönüm noktası olur mu?

Varyantın Güney Afrika’da ilk kez tespit edilmesinden yalnızca bir buçuk ay sonra aşırı bulaşıcılığı yüzünden artık enfekte edecek yeni bireyler bulmakta zorlanabileceği sanılıyor.



Seattle’daki Washington Üniversitesi sağlık ölçümü bilimi profesörlerinden Ali Mokdad Omicron varyantı için, “Hızla tırmandığı gibi hızla da düşecek” dedi.



Ancak uzmanlar pandeminin diğer aşamasının ne göstereceğinin hala net olmadığı konusunda uyarıda da bulunuyor. İngiltere ve ABD gibi ülkelerde Covid-19 vaka eğrisindeki platolaşma her ülkede aynı zamanda ya da hızda meydana gelmiyor. Bu durumda birçok ülkenin önünde hastalıkların arttığı, hastanelerin baskı altında kaldığı haftalar ya da aylar olabilir.



Moktad’a göre Washington Üniversitesi'ne ait etkili bir model, ABD'de günlük vaka sayısının 19 Ocak'a kadar 1 milyon 200 bine ulaşacağını ve ardından sert bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor, çünkü bu zamana kadar enfekte olabilecek herkes enfekte olmuş olacak.



“Hesaplamalara göre ABD’de gerçek vaka sayısı 6 milyon”



Moktad’a göre hesaplamalar ABD’de hiç test olmamış kişiler de eklendiğinde gerçek günlük vaka sayısının 6 Ocak tarihinde 6 milyon ile zirveye çıktığını gösteriyor.



Salı günü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen hafta Avrupa'da 7 milyon yeni Covid-19 vakası görüldüğünü söyledi, enfeksiyonları “bölgeyi süpüren bir gel-git dalgasına” benzetti. WHO, Mokdad’ın grubu tarafından Avrupa nüfusunun yarısının yaklaşık sekiz hafta içinde Omicron’la enfekte olacağını öngören modellemesinden alıntı yaptı.



“Zor kararlar alınacak”



Mokdad, ABD için gelecek iki-üç haftanın zor olacağını, bazı acil durum çalışanlarının bulaştırıcı olduklarının bilinmesine rağmen çalışmaya devam etmeleri gibi zor kararlar alınmasının gerekebileceğini söyledi.



Teksas Üniversitesi’nden Covid-19 Modelleme Grubu Başkanı Lauren Ancel Meyers ise bir gün Omicron için pandeminin dönüm noktası denilebileceğini belirtti. Meyers, “Bu dalganın sonunda Covid’in bir varyantıyla enfekte olanların sayısı çok daha artmış olacak. Bir noktada belki felaket boyutunda bir tehditle daha yönetilebilir bir hastalık arasında bir çizgi çizebileceğiz ve bu nokta da Omicron olacak” diye konuştu.



Ancak Meyers bir diğer olasılığın ise Omicron’dan daha tehlikeli bir varyantın çıkması olduğunu hatırlattı.