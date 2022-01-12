Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.













Dönmez sorgusunda, "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı" dedi. Dönmez, Dilara Yıldız'ın nişanlı oldukları süre boyunca kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia etti.

Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız: Ablam defalarca şikayetçi oldu





Salı günü gözaltına alınan 29 yaşındaki Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.Savcılık, Oktay Dönmez'i; "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Dönmez'in 2017 yılında "Uzman Çavuş" olarak göreve başladığını, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığını aktardı.29 yaşındaki Dilara Yıldız, bir süre önce Oktay Dönmez'den ayrılmıştı.Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile ilgili olarak polise defalarca şikayette bulunduğunu ama korunamadığını söylemişti.Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile Tuzla'da buluşarak ondan kurtulmayı planladığını belirtmiş ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söylediği Dönmez'in bir süredir abalasını mal varlığına el koymak için tehdit ettiğini anlatmıştı.Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine, başta hak örgütleri ve barolar olmak üzere, birçok kişi ve kurum sosyal medyada tepki göstermişti.