Samanyolu Haber /Gündem / Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı /12 Ocak 2022 08:58

Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Pazartesi günü bir restoranda avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı.

SHABER3.COM

Salı günü gözaltına alınan 29 yaşındaki Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılık, Oktay Dönmez'i; "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



Dönmez sorgusunda, "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı" dedi. Dönmez, Dilara Yıldız'ın nişanlı oldukları süre boyunca kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia etti.

Dönmez'in 2017 yılında "Uzman Çavuş" olarak göreve başladığını, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığını aktardı.


Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız: Ablam defalarca şikayetçi oldu

29 yaşındaki Dilara Yıldız, bir süre önce Oktay Dönmez'den ayrılmıştı.

Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile ilgili olarak polise defalarca şikayette bulunduğunu ama korunamadığını söylemişti.

Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile Tuzla'da buluşarak ondan kurtulmayı planladığını belirtmiş ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söylediği Dönmez'in bir süredir abalasını mal varlığına el koymak için tehdit ettiğini anlatmıştı.

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine, başta hak örgütleri ve barolar olmak üzere, birçok kişi ve kurum sosyal medyada tepki göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan... Sonraki Haber >>

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:49:12