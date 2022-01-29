Omicron'un alt varyantı çok daha bulaşıcı

Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada BA.2 varyantının ülkenin yarısında görüldüğünü fakat henüz düşük sayıda olduğu vurgulandı.



Açıklamada Danimarka'daki bulaşıcı hastalıkları takip eden Statens Serum Enstitüsü'ne atıfta bulunarak yeni alt varyantın orijinal omicron varyantı BA.1'den 1,5 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi.



CDC Sözcüsü Kriste Nordlund BA.2 alt varyantının BA.1'den daha şiddetli olduğu yönünde bir bulgu olmadığını söyledi.



İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı da yeni alt varyantın aşıların semptomatik hastalıklara karşı etkinliğini azaltmadığını açıklamıştı. Fakat virüsün vücut hücrelerine bağlandığı çıkıntıların mutasyona uğraması ile oluşan yeni alt varyantın İngiltere'de Omicron'dan daha hızlı yayıldığı tespit edildi.



BA.2 Danimarka'da bir kaç hafta içerisinde baskın varyant haline gelmişti.



BA.2 ile yapılan ilk değerlendirmelerde, hatırlatma dozunun BA.2'nin neden olduğu semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 70 etkili olduğu gözlendi. Orijinal Omicron varyantında ise bu oran yüzde 63 düzeyindeydi.



Dünya Sağlık Örgüt BA.2'yi endişe verici bir varyant olarak nitelemezken yetkililer, her zaman daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.



5,8 milyon nüfuslu Danimarka'da günlük yeni vaka sayısı 50 bini aşarken yetkililer bu artıştaki nedenin BA.2 olduğunun söylenebileceğini vurguluyor.



Ülkede hastaneye yatış oranı da yüzde 12 artarak 967'ye çıkarken bu yönetilebilir sayı olarak görülüyor. Fakat uzmanlar ülkenin yüzde 80'inin tam aşılı olduğunu yüzde 60'ının ise hatırlatma dozu olduğun belirtirken aşılanma oranı daha düşük ülkelerde hastane yatış oranlarının daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.