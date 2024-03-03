Önce Adıyaman, sonra Maraş: Deprem peş peşe sarstı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Adıyaman'da saat 06:20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





ADIYAMAN'DA 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.





BİR DEPREM DE KAHRAMANMARAŞ'TA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, sabah saatlerinde bir deprem de Kahramanmaraş'ta oldu. Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Saat 08:05'te meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.