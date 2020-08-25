Samanyolu Haber /Dünya / Önce Brüksel, şimdi de Paris... /25 Ağustos 2020 10:33

Önce Brüksel, şimdi de Paris...

Almanya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'e ve Fransız Rivierası'nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini artırmaya devam ederken, birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden başlattı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vakaların artması nedeniyle Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası'nda yer alan, Marsilya ve Nice'in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d'Azur'a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayınlandı.

Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'e de seyahat uyarısı yayınlamıştı.
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