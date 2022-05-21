Önce Twitter, şimdi Tesla: Değeri bir buçuk ayda resmen eridi

2021 verilerine göre Tesla, elektrikli araç pazarının lideri konumunda. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 75'i Tesla.Ancak, Çin'in Şanghay'daki fabrikasında koronavirüs önlemleri nedeniyle üretimin yavaşlaması, elektrikli otomobil sektöründe rekabetin kızışması, çip kıtlığı ve şirketle ilgili başka sorunlar Tesla'yı bir dizi risklerle karşı karşıya bırakıyor.Şirket son bir buçuk ayda yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.Elon Musk daha önce de, sosyal medyada yönettiği şirketlerle ilgili yaptığı tek taraflı açıklamalar nedeniyle eleştiri konusu oldu. Bazı hissedarların, Musk'ın yönetim şeklinden rahatsız olduğu belirtildi.New York Times'a konuşan bir yatırım şirketinden Andrew Poreda, Tesla için "denetim ve denge neredeyse hiç yok" diyor.Tesla'ya güvenen bazı yatırımcılar da, artık şirketin daha riskli bir gelecekle karşı karşıya olduğunu kabul ediyor.Şirketin özellikle Çin'deki üretim fabrikalarında karşılaştığı sorunların yanı sıra Ukrayna'daki savaş, artan faiz oranları, küresel ekonomide durgunluk beklentisi ve tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılar, şu ana kadar Tesla'yı diğer şirketlere oranla daha fazla etkiledi.Sektör uzmanları, Hyundai, Volkswagen gibi diğer otomotiv devlerinin batarya ve yazılımlarını geliştirdikçe piyasaya yeni modeller sunacağını, bunun da Tesla'nın pazardaki mevcut payını önümüzdeki yıllarda ciddi ölçüde azaltacağını öngörüyor.