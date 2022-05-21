Samanyolu Haber /Sağlık / Maymun çiçeği virüsü İsrail'de de görüldü /21 Mayıs 2022 00:56

Maymun çiçeği virüsü İsrail'de de görüldü

Birçok ülkede tespit edilmeye başlanan ve yeni bir salgın endişesi meydana getiren maymun çiçeği virüsünün İsrail'de de görüldü belirtildi. Virüsün görüldüğü hastanın İsrail dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın, "ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edilmişti.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

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