Onur Akın da vize alamadığını duyurdu: Ülkem adına utanç duyuyorum

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen başta olmak üzere diğer vizelerdeki ret sayılarında artış devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde, Volkan Konak iki kez vize reddi aldığını duyurarak Almanya konserini iptal etmişti.



"UTANÇ DUYUYORUM"



Bugün de müzisyen Onur Akın, Almanya’dan vize için reddedildiğini söyledi. 35 yıllık sanat hayatı boyunca birçok ülkede konser verdiğini ve ilk kez böyle bir ret aldığını belirterek Twitter‘da şunları kaydetti:



"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım…



Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"



ERDOĞAN: HAL YOLUNA KOYACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün “Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız” demişti.