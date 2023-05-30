Samanyolu Haber /Gündem / Devlet hastanesinde baltalı kavga! Ortalığı birbirine kattılar /30 Mayıs 2023 21:25

Devlet hastanesinde baltalı kavga! Ortalığı birbirine kattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi balta ile başından yaralandı. Acil serviste tedavi altına alınan hasta kendine geldiğinde hastanede ortalığı birbirine kattı, özel güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde devlet hastanesine eşi ile birlikte gelen A.G. önce eşi ile birlikte ardından hastane bahçesinde eşi ile tartışmasına müdahale eden vatandaşlarla tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi A.G.'nin balta ile başına vurarak yaraladı. Yere düşüp bayılan A.G.vatandaşlar ve sağlık ekibi tarafından acil servise kaldırıldı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Hastanede tedavi altına alınan A.G.'nin başına dikiş atılıp sarıldı. Bir süre sonra kendisine gelen yaralı, kendisini yaralayanları bulmaya çalıştı, hastaneyi birbirine kattı. Şahsı, hastane içerisindeki güvenlik güçleri ve hastane polisi güçlükle zapt etti. Ters kelepçe takılan saldırgan, müşahede odasına götürülerek gözaltanı alındı.
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