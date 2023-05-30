Devlet hastanesinde baltalı kavga! Ortalığı birbirine kattılar

Sözcü'de yer alan habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde devlet hastanesine eşi ile birlikte gelen A.G. önce eşi ile birlikte ardından hastane bahçesinde eşi ile tartışmasına müdahale eden vatandaşlarla tartıştı.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Sözlü tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi A.G.'nin balta ile başına vurarak yaraladı. Yere düşüp bayılan A.G.vatandaşlar ve sağlık ekibi tarafından acil servise kaldırıldı.



ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI



Hastanede tedavi altına alınan A.G.'nin başına dikiş atılıp sarıldı. Bir süre sonra kendisine gelen yaralı, kendisini yaralayanları bulmaya çalıştı, hastaneyi birbirine kattı. Şahsı, hastane içerisindeki güvenlik güçleri ve hastane polisi güçlükle zapt etti. Ters kelepçe takılan saldırgan, müşahede odasına götürülerek gözaltanı alındı.