Erdoğan: Vize sorununu en kısa sürede çözeceğiz

Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından kayda değer bölümler şöyle:



Tarihin en önemli seçim dönemlerinden birini başarıyla tamamladık. Meclis sonucu neticelenmiştir. Anadolu irfanı bir kez daha siyasi mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır.

Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur. Hesap uzmanıyım diye övüneneler evdeki 40 milletvekilinden de olmuştur.

Bu kirli ittifaklar 6 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı ne demokrasiye sığar, ne bu milletin ruh köküne yakışır. Bunun dersini milletim sandıkta verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler, tuttu mu? Tutmadı. Kampanya sonundan bundan vazgeçtiler.



MUHALEFET, HALKI AŞAĞILAMAYI BIRAKMALI



Akıntıya kürek çekmenin hiçbir faydası yoktur. Bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan cumhurbaşkanı hükümet sistemini tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız.

Muhalefet ve destekçilerinin halkımızı aşağılayıcı provokatif eski söylemlerini terk etmesi gerekiyor. Samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra sandıktan çıkan bu çağrıya kulak vereceğine inanıyorum.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte asıl konularımıza yöneleceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Deprem bölgesinin yaralarının sarılması en önemli görevimizdir.

Bir diğer gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı yıkımlardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyonu tek haneye indirerek halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız.

Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var.



SİYASİ BİR ŞANTAJ HALİNE GELEN VİZE SORUNUN ÇÖZECEĞİZ



Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim süreci boyunca atmadıkları yalan kalmadı.

İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı oluşturacağız. 21 yıldır devleti ve hükümetine güvenen hiç kimse pişmanlık yaşamadı. İnşallah bundan sonra mazlum mağduruyla kendine güveneni asla yarı yolda bırakmayacaktır.