Samanyolu Haber /Gündem / Sendikacılara kelepçe: Yaka paça gözaltına alındılar /30 Mayıs 2023 21:01

Sendikacılara kelepçe: Yaka paça gözaltına alındılar

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Anadolu Madencilik’te sendika üyelerine ayrımcılık ve haksızlık yapıldığı gerekçesiyle eylem yapmak isteyen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve iki sendika yöneticisi, zor kullanılarak gözaltına alındı. Sendika yöneticileri bu sırada “Adalet bu mu” diyerek tepki gösterdi. Gözaltıların ardından eyleme devam eden işçilerden 3'ü de gözaltına alındı

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Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre Bağımsız Maden İş Sendikası, Soma ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Anadolu Madencilik'te sendika üyelerinin haksızlığa uğradığı, ayrımcılık yapıldığı ve baskıya maruz kaldığı gerekçesiyle daha önce açıklama yaptı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır o zaman yaptığı açıklamada, “Madende görev yapan sendika üyelerimize eşitlik ilkesine ayrı olarak ayrımcılık yapılıyor. İşçilerimizin banka promosyonları halen daha verilmedi. Maden işçilerine sendikamıza üye olmamaları konusunda baskı yapıyorlar. İşçilerimiz hakkını alıncaya ve baskılar durduruluncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

ZOR KULLANILARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Bağımsız Maden İş Sendikası, son olarak, üyelerinin haksızlığa uğradığı, ayrımcılık yapıldığı ve baskıya uğradığı gerekçesiyle aynı şirketin maden sahasının girişinde bu sabah eyleme başladı.

Sendika üyelerinin haklarını savunmak için sabah erken saatlerde maden ocağının girişine giden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendika yöneticilerini, jandarma ekipleri karşıladı. Maden sahasının girişinde eylem yapmaya izin vermeyen jandarma ekipleri, başta Sendika Genel Başkanı Çakır olmak üzere iki sendika yöneticisinde zorla ekip aracına bindirerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çakır ve beraberindeki iki sendika yöneticisinin, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü ve ifadelerinin alındığı bilgisine ulaşıldı.

“ADALET BU MU KOMUTANIM”

Sendika yöneticilerinin zor kullanılarak gözaltına alınma görüntüleri, sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden “Soma Yeni Anadolu Madencilik’te işçilere yapılan haksızlık ve sendikal ayrımcılığa karşı maden önüne giden Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz gözaltına alındı. Yine geleceğiz. Hep geleceğiz. Yeni Anadolu” ifadeleriyle yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde sendika yöneticilerinin jandarma ekiplerine “Adalet bu mu komutanım? Biz işçinin hakkını savunuyoruz” sözleriyle tepki gösterdiği dikkatleri çekti.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Çakır ve beraberindekiler ifadeleri alınmak üzere götürüldükleri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutulmaya devam ederken, şirkete ait maden sahasının önünde eyleme devam edenler oldu. Eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden İş Sendikası’ndan 3 kişi daha jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve iki yöneticinin, ifadeleri alınmasına karşın kelepçeli bir şekilde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğu ve savcının talimatının beklendiği öne sürüldü. Gözaltına alınan diğer 3 sendika üyesinin de ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildiği öğrenildi.
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