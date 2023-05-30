İki kadın daha cinayete kurban gitti

Sözcü'de yer alan habere göre Köyceğiz’in Yangı Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır’ı tek katlı evinin balkonunda kanlar içinde buldu.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır, Yangı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.



TUTUKLANDI



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır’ın eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Murat B. av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Murat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



BİR CİNAYET HABERİ DE KOCAELİ’NDEN GELDİ



Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 27 Mayıs’ta eşinin silahla vurduğu Nimet T, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Cenaze, Yüzbaşılar Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Örcün Mezarlığı’na defnedildi.



İNTİHARA KALKIŞTI



Bu arada eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan M.T’nin, Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.



Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, emekli astsubay M.T. (68), 27 Mayıs’ta tartıştığı eşi Nimet T’yi (65) tabancayla vurarak ağır yaralamış, daha sonra aynı silahla kendisine ateş etmişti.