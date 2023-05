AKP’li Meclis üyeleri gazeteci dövdü

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Meclisi, mayıs ayı olağan İSKİ Genel Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasından 2 gün sonra toplanan oturum gergin geçti.



Oturumun açılışında İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. AKP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak alkışlarla “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.



Söz alan CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı “CHP olarak milletin iradesine saygı duyuyoruz. AKP'ye de CHP'ye de AKP'ye de oy verenlerin hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz. İstanbul bize güven oyu verdi. 20 ilçede önde bitirdik. Kimse umutsuzluğa kapılmasın” dedi.



Kösedağı, atılan sloganları da eleştirerek meclisin tribüne döndüğünü söyledi.



“21 YILDIR İKTİDARDAYIZ KİMİN YAŞAMINA MÜDAHALE ETTİK?”



AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da konuşma yaptı. Göksu seçim süreci boyunca AKP seçmesine karşı küçültücü ve belden aşağı hakaretler edildiğini savunarak “Aramızda kalmasın kaybettiler. Ve adam yine kazandı” dedi ve özetle şunları söyledi:



*Türkiye çok partili döneme geçtiğinden beri değişik partilerle seçime gitti. Biri gitti biri geldi. 21 yıldır 11 kez seçime girip zafer nasip olan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanımız zaferden zafere koşarken rakibi Kılıçdaroğlu, 12 kez yenildi de yenildi. Millete tepeden bakarak, yalan söyleyerek milleti kandıracaklarını sandılar.



*14 Mayıs akşamı müthiş bir kriz yaşadılar. The Economist, Kandil, ABD, ‘Erdoğan gidecek' dedi. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldı farklı sonuçlar geldiğini gördüler. Nasıl manipülasyon yapalım diye düşündüler. Edi ile Büdü'yü ekrana çıkardılar. Bu seçim, Türkiye diyenlerle ile Türkiye'nin etrafında dolaşmak isteyenleri çok net ortaya koydu.



*Dün Sultangazi'de bir fırına girip çocuğumuza Recep Tayyip Erdoğan dediği için ekmek satmıyorum deme çirkinliğini ortaya koydular. Adayınız dedi ki; Erdoğan kazanırsa kızlarınız sokağa çıkamayacak. 21 yıldır iktidardayız, kimin yaşamına müdahale ettik? Bu seçim, kibrin kaybettiği tevazunun kazandığı seçim oldu.



*Bu seçimde mandacılar ve batının arka bahçesi olmak isteyenler kaybetti. Türkiye'yi bölmek isteyenler kaybetti. Kandil'deki katiller kaybetti. Küresel güçlerle işbirliği yapanlar kaybetti. Gerçekler kazandı. 86 milyon Türkiye kazandı. 2024'te de İstanbul asıl sahibine teslim edilecek.



“OH OH” SESLERİ YÜKSELDİ, ŞARKI SÖYLEDİLER



Göksu'nun konuşması sırasında CHP sıralarından yükselen tepkilere AKP'li meclis üyeleri “oh oh oh” diyerek karşılık verdi. Göksu'nun konuşması bitince de AKP'li üyeler partilerinin seçim müziği “Soranlara sormayanlara” şarkısını söyleyip “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.



“MECLİS TEZAHÜRAT YERİ DEĞİL”



Söz alan CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı da şunları söyledi;



*Seçimlerin tek kazananı Türkiye. Partiler gelir geçer. Bu ülke çok seçim gördü. Seçim sonuçları AK Parti'ye ve cumhurbaşkanına hayırlı olsun. Seçimi kazananların kutlama hakkı vardır, normaldir.



*Ama 21 sene ülkeyi yönetmiş partiden bu mecliste olgunluk beklerdim. Burayı tribüne çevirmeye hakkınız yok. Meclis, tezahürat yeri değildir. Alışık olmadığımız bir seçim geçirdik. Simgesi cumhurbaşkanının söylediği ‘ama montaj, ama şu, ama bu' sözleri oldu.



*Seçim boyunca uğramadığımız hakaret kalmadı. O çocuğa ekmek vermeyen de, kızımıza sokağa çıkamayacaksın diyen de karşısında bizi bulur.



*Bunlara karşı çıkmak hepimizin görevi. Kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir siyaset ortaya kondu seçimde. Burada da az önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na arka arkaya hakaret edildiğini duyduk.



GERİLİM MECLİS DIŞINA TAŞTI



Balyalı konuşurken AKP'li meclis üyeleri bir anda dışarı çıkmaya başladılar. Oturumdan çıkan AKP'li meclis üyesine sivil bir kişi tarafından küfür edildiği öğrenildi. Olayı görüntüleyen Medyascope muhabiri Ali Macit yaşanan arbede sırasında darp edildi. Meclis üyeleri oturumdan çıkarak olaya tepki gösterdi. Daha sonra meclis üyeleri oturuma geri döndü.



ZAMLI TARİFE TEKLİFİ GÜNDEME ALINMADI



Oturum yeniden başladığında AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz aldı ve İSKİ Genel Kurulu'na sunulan, aralarında zamlı yeni tarifenin de bulunduğu ek tekliflerin gündeme alınmasına, bir günde rapora bağlanması mümkün olmadığı için “hayır” oyu vereceklerini söyledi. Gökkuş “Seçim atmosferinde zam yapmamak için bugüne bırakıldı. İSKİ'yi siyasete kurban ediyorsunuz” dedi.



“HER GÜN YENİ BİR SİYASİ CİNLİK”



CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı da ek gündem teklifleri sunulmasının rutin bir uygulama olduğunu ve bu konunun seçimden sonra görüşülmesi için bütün siyasi partilerin grup başkanvekilleri tarafından nisan ayında karar alındığını hatırlattı.



Kösedağı “Her gün yeni bir siyasi cinlik görüyoruz. Kendileri her şeye istediği zaman bir gecede zam yapıyor. Sizim zamlarınız yüzünden bozulan bütçeyi dengelememizi engelliyorsunuz. Sonra Göksu çıkıp diyor ki ‘nerede engelleniyoruz?' Bu rutin bir işlemdir. İSKİ'yi çalıştırmamak için yapıyorlar” diye tepki gösterdi.



Polemik bir süre daha devam etti. Ardından zamlı tarifenin yer aldığı ek teklifler AKP-MHP grubunun oyları ile gündeme alınmadı.