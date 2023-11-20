OpenAI’den kovulmuştu… Yeni adresi belli oldu

O zamandan beri de Altman ile Brockman’ın yeni bir şirket kuracağı ve şirkete yeniden dönmeleri için görüşmelerin yapıldığı gibi söylentiler birbirini takip ediyordu. Ancak bugün ikilinin kariyerlerine nasıl devam edecekleri belli oldu.





Microsoft CEO'su Satya Nadella, OpenAI kurucu ortağı Sam Altman’ın, Microsoft'un yeni şirket içi yapay zekâ ekibine liderlik edeceğini açıkladı.





Nadella, LinkedIn’de yaptığı bir paylaşımda OpenAI'nin kurucu ortağı Sam Altman'ın ve hatta şirketin diğer kurucu ortağı Greg Brockman’ın da Microsoft'a katılacağını duyurdu. Nadella, iki üst düzey yöneticinin başarılı olmaları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızlı bir şekilde harekete geçeceğini söyledi.





Nadella, gönderisinde, OpenAI ile ortaklıklarının devam ettiğini de belirtti.