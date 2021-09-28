Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu merkezli cadı avında gözaltına alınan 42 kişiden 19’u tutuklanırken 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Ordu polisi, Gülyalı ilçesinde bir araya geldikleri restoranda gözaltına aldıkları kişilere ait paralara da yardım parası diyerek el koydu. Soruşturma kapsamında ev ve işyeri aramalarında 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram civarında altın da Emniyet'e götürüldü. Gözaltına alınan kişiler, cezaevinde bulunan cemaat gönüllülerinin ailelerine destek olmak, tutuklu kişilerin çocuklarına eğitim vermekle suçlandı.





Dün Ordu adliyesine çıkarılan 42 kişiden 19’u tutuklandı, 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişileri adliyeye çıkarılmaları esnasında, yakınları tarafından destek verildi. Adliye dışında toplanan kalabalık alkışlar eşliğinde ‘bravo, sizin bir suçunuz yok’ diyerek gözaltındaki yardımseverlere moral verdiler.



