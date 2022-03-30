Organize dolandırıcılıktan emniyet amiri çıktı

İstanbul Pendik'te yaşayan Ezel Başaran Yenişehir Polis Merkez Amirliği'ne giderek Barış Çakır isimli şahıstan şikayetçi oldu.





HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, şikayetin ardından Murat Çakır isimli şahıs Ezel Başaran'ı arayarak şikayetçi olduğu Barış Çakır hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Ezel Başaran bir kişi tarafından daha arandı. Bu kişi ise Ezel Başaran'ı Sarıgazi Polis Merkez Amirliği'ne davet etti.





'Tamam konu bizde'

Ezel Başaran bu davet üzerine Sarıgazi Polis Merkez Amirliği gitti. Burada onu kendisini arayan kişiler karşıladı. Ezel Başaran burada Ö.Y. adındaki komiser ile görüştürüldü. İddiaya göre komiser, "Tamam konu bizde" diyerek yardımcı olacağını belirtti. Tüm yaşananlarından ardından bu kişiler Ezel Başaran'ın iş yerine giderek, bahsi geçen Barış Çakır'ı yakaladıklarını ve 10 bin TL karşılığında Başaran'a getirileceklerini söylediler. Ezel Başaran ise bu kişilere 3 bin TL gönderdi.





Emniyet amiri serbest bırakıldı

Dolandırıldığını anlayan Başaran şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 5 isim gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli kontrolle serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklandı. Sarıgazi Polis Merkezi Amiri Ö.Y. ise serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.