İsrail'deki silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail’de bir televizyon kanalında yayınlanan video kaydında, saldırganın muhafazakar Yahudilerin yoğunlukta yaşadığı kentte insanların üzerine rastgele ateş açtığı görüldü. Görgü tanıkları, saldırganın balkonlara, sokaktaki insanlara ve bir arabaya ateş ettiğini ifade etti. Saldırganın olay yerinde polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Filistinli haber kaynaklarına göre, saldırının ardından İsrail ordusu failin Batı Şeria’daki evine düzenlediği baskında altı kişiyi gözaltına aldı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.





İsrail gazetesi Haaretz, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın Batı Şeria’dan geldiğini ve 26 yaşında olduğunu belirtti. Aynı haberde saldırganın 2013 yılında tutuklandığı, 6 ay ceza aldığı da kaydedildi.





Saldırıya tepkiler

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, saldırı sonrasında üst düzey bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Bennett, terörizmle "azim, inatçılık ve demir bir yumruk ile" savaşacaklarını söyledi.





Bu saldırı, İsrail'de son bir hafta içinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırı olarak kaydedildi. Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, pazar günü Hadera kentinde İsrailli iki polisin öldürüldüğü, dört memurun da yaralandığı olayın sorumluluğunu üstlenmişti. Saldırı, İsrail ile ilişkilerini son zamanlarda normalleştiren çeşitli Arap ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla İsrail’de gerçekleşen bölgesel zirve ile aynı gün meydana gelmişti. Geçen hafta da, İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bir saldırgan dört kişiyi öldürmüştü.





The Times of Israel gazetesi, son saldırılarda toplamda 11 kişinin öldüğünü yazdı.



