Organize İşler’in dizisi geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre; zamanının büyük bir kısmını Köyceğiz’deki çiftliğinde geçiren Yılmaz Erdoğan geçen çarşamba Dilberay filminin galasına ağabeyi Mustafa Erdoğan’la katıldı. Erdoğan, galada hem filmin oyuncularından kardeşi Deniz Erdoğan’a hem de öğrencisi ve Neşeli Hayat filmindeki partneri Büşra Pekin’e destek oldu.



‘SEKİZ BÖLÜM DİZİ YAPACAĞIZ’



Galada merakla beklenen yeni projesini açıklayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi: “Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”



Organize İşler filmi ilk olarak 2005 yılında İstanbul’daki bir dolandırıcılık şebekesinin hikayesini odağına almıştı. 2018’de seyirci karşısına çıkan serinin ikinci filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı’nda da yine aynı dolandırıcılık şebekesinin başından geçen olaylara yer verilmişti.



Dizinin bir dijital platformda yayınlanması bekleniyor.