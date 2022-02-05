Samanyolu Haber /Gündem / Bodrum, Urla ve Çaycuma’daki kamu arazileri yağmalandı /05 Şubat 2022 11:29

Bodrum, Urla ve Çaycuma’daki kamu arazileri yağmalandı

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçelerindeki kamuya ait toplam 106 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazlar, 543 milyon liraya özelleştirme yoluyla satıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.
Karara göre;

Hazine’ye ait Urla İçmeler’deki 11 bin 776 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 89 milyon liraya Nuça Enerji’ye satıldı.

Hazine’ye ait Urla İçmeler’deki 28 bin 742 metrekare taşınmaz 201 milyon liraya Çekiçoğlu Makina Medikal’e satıldı.

Hazine’ye ait Urla İçmeler’deki 18 bin 93 metrekare taşınmaz 149 milyon liraya Çekiçoğlu Makina Medikal’e satıldı.

Hazine’ye ait Bodrum Konacık’taki 22 bin 38 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 44,7 milyon liraya SDK Yapı Sanayi’ne satıldı.

Hazine’ye ait Bodrum Gökçebel’deki 14 bin 391 metrekare taşınmaz 45,2 milyon liraya Alinda Danışmanlık’a satıldı.

Sümer Holding’e ait Çaycuma’daki 11 bin 473 metrekare taşınmaz 14 milyon 258 bin liraya İbrahim Ece’ye satıldı.
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