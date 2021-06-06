İnandı ailesinin avukatından açıklama

1 Haziran 2021 tarihinde Kırgizistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan ve günlerdir haber alınamayan Sapat Eğitim Kurumları eski Genel Müdürü eğitimci Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ‘nın avukatı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.





İnandı ailesinin avukatı Taalaygul Toktakunova, Orhan İnandı’nın eşi Reyhan Hanım, Kırgız halkına, Ülke Başkanına, tüm mezun ve velilere, Onu tanıyan ve onun hakkında duyumu olan herkese sesleniyor” diyerek şunları söyledi:





“Reyhan Hanım, eşinin Türk Büyükelçiliğinde rehin tutulduğunu, kendisini Kırgızistan kaçırabilmek için zor kullanarak Kırgız vatandaşlığından çıkmak isteğine dair evrak imzalatmaya çalışıldığını söylüyor.





Reyhan hanım buna inanmanın zor olabilir ancak, aynı yöntemlerle dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim gönüllülerini yalan iddialarla terörist oldukları ithamı ile Türkiye’ye kaçırdıkları haberlerine medyada çıkan haberlerden ulaşılabileceğini belirtiyor.





“REYHAN HANIMA GÖRE EŞİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA”





İnandı ailesinin avukatı Taalaygul Toktakunova sözlerini şöyle sürdürdü:





“Reyhan inandı, eşi Orhan İnandı’nın Türk Büyükelçiliğinde zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştığı açıklamasından birkaç saat sonra onu teyit eden bir gelişme yaşandı. Pazar günü bir sağlık görevlisi büyükelçilik binasına giriş yaptı. Bu gelişme çaresiz aile için umuttur. Bu, onun hayatta olduğunu gösteriyor, ancak sağlığı yerinde olmayabilir .





Şu ana kadar Reyhan İnandı’nın açıklamasının ardından şu ana kadar bilgi almak veya soru sormak irtibata geçen hiç kimse yok. Malum bugün pazar, polis ve yetkililer dinleniyor olsa gerek.”





“ÇOCUKLARI İÇİN SAVAŞIYOR”





Açıklamasının sonunda Toktakunova, “Reyhan hanımla konuşan herkes, onun ne kadar nazik ve zarif bir insan olduğunu tasdik edecektir. Ona baktığınızda gözlerinden çaresizliğini görüyorsunuz. Ancak o dayanıyor. Çocukları için gözyaşları ile savaşıyor. Ailesinin babalarını göreceğine ve kendisinin de eşine kavuşacağına inanıyor!” ifadelerini kullandı.