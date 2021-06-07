Orhan İnandı Kırgızistan Milli Meclis toplantısının ana gündeminde

Kırgızistan, Orhan İnandı’nın kaçırılışının 7. gününde de ayakta. MİT tarafından 31 Mayıs akşamı Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunmasını isteyen veliler ve okulun mezunları, sabah saatlerinden itibaren başkent Bişkek’teki hükümet binası önünde bir araya geldiler.





Sessiz protesto eylemi gerçekleştiren yüzlerce kişi Orhan İnandı’dan iyi bir haber almak için hükümet meydanındaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ayrıca bugün toplanacak Kırgızistan Milli Meclisi toplantısının ana gündemlerinden birinin Orhan İnandı’nın kaybolması olduğu öğrenildi.