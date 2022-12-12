Samanyolu Haber /Dünya / Orion kapsülü evine döndü /12 Aralık 2022 10:50

Orion kapsülü evine döndü

İnsanlığın geleceğinin alacağı rotayı belirlemek için uzaya, Ay'ın yörüngesine gönderilen Artemis I, 16 Kasım'da bir SLS roketiyle fırlatılmıştı. 26 gün boyunca ayın yörüngesinde görevini yerine getiren kapsül dünyaya döndü.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın astronotları taşıyacak gelecek nesil aracı Orion kapsülü 26 gün süren Ay’ın yörüngesindeki görevini tamamlayarak dünyaya döndü.

Orion kapsülü dünyanın atmosferine giriş yaptıktan sonra paraşütlerin de desteğiyle Pasifik Okyanusu’na indi.

Bu misyon test olduğu için kapsülde insan bulunmuyordu. Ama bir dahaki sefere bu durumun değişmesi planlanıyor.

NASA Orion’la Ay’a bir kez daha insan gönderme amacında.

2026 yılına kadar NASA’nın amacı bunu gerçekleştirmek.

Bu en son 50 yıl önce Apollo 17’nin ekibi tarafından başarılmıştı.

İnsanoğlu Ay’a en son 11 Aralık 1972’de inmişti. Apollo 17’nin mürettebatı Gene Cernan ve Harrison Schmitt dünyaya dönmeden önce Ay’ın yüzeyünde üç gün geçirmişti.

NASA’nın bu projesinin adı Artemis.

NASA’nın Ay’a insanoğlunu bir daha göndermesi için önünde kat etmesi gereken önemli aşamalar var.

NASA’nın henüz Ay’a iniş için geliştirdiği bir sistem yok.

Bu, Elon Musk tarafından şu sıralar geliştiriliyor.

Musk’ın şirketi bunun için devasa bir roket ve mürettebat aracı geliştiriyor ve bunu da Starship olarak niteliyor.

Bu uzay aracının da dünyanın üzerinde önümüzdeki aylarda ilk uçuşunu yapması bekleniyor.
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