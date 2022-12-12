Türkiye’den Ukrayna’ya yardım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, öncelikli olarak Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.





Açıklamada Türkiye’nin zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımların yapılacağı ifade edildi.





Ayrıca Türkiye’de ağırlanan Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1033 kişilik grubun devam edeceği konuşuldu.





Görüşmede tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.





Ayrıca Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin G-20 Zirvesi’nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.