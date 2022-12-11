Samanyolu Haber /Gündem / Ronaldo, Portekiz’in vedası ardından ilk kez konuştu /11 Aralık 2022 23:40

Ronaldo, Portekiz’in vedası ardından ilk kez konuştu

Fas’a yenilerek Dünya Kupası’na veda eden Portekiz’in yıldız futbolcusu Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadığı vedanın ardından ilk kez konuştu ve “Rüya bitti” dedi

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Portekiz'in Fas'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu. Ronaldo, kariyerindeki en büyük hayalinin Dünya Kupası kazanmak olduğunu ancak dün bu rüyanın sona erdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'le Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi. Bunun için savaştım, mücadele ettim. 16 yıl boyunca 5 Dünya Kupası'nda forma giydim. Her zaman büyük oyuncularla birlikte oldum ve milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Sahada her şeyimi verdim. Mücadeleye asla sırtımı dönmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.

Sıcak tepki vermenin anlamsız olduğunu belirten Ronaldo, "Ne yazık ki dün bu rüya sona erdi. Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama benim Portekiz'e olan bağlılığım bir an olsun değişmedi. Her zaman hedef için mücadele ettim, takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz'i ve kendisini destekleyen herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, "Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Rüya sürdüğü sürece güzeldi. Zamanın iyi bir danışman olacağını ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vereceğini umalım." dedi.
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