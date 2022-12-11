Samanyolu Haber /Gündem / 1 günde 973 hastaya bakan iki doktordan biri kalp krizi geçirdi /11 Aralık 2022 22:50

1 günde 973 hastaya bakan iki doktordan biri kalp krizi geçirdi

Ücret, çalışma koşulları ve güvenlik kaygıları nedeniyle 2022 yılında 4 bin 194 doktor kamudan istifa ederken hasta yoğunluğu ve yetersiz doktor sayısı doktorların hayatını tehdit etmeye başladı.

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İzmir Buca’daki Seyfi Demirsoy EAH Çocuk Acil Servisi’nde nöbeti tutan iki doktordan biri olan Uğur Dalbaş, hasta yoğunluğuna dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgi ve elde edilen nöbet tutanağına göre nöbetçi iki doktor 973 çocuk hastaya baktı. Sabaha karşı 04.25 sıralarında şeker hastası Alabaş, hastalığı için kullandığı insülin ilacını kendisine uyguladı. Ancak hasta yoğunluğu nedeniyle yemek yemeye fırsat bulamadı. Kan şekeri normal değerlerinin altına düşünce de, hasta muayenesi sırasında bilincini kaybedip, bayılarak yere düştü.

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre, hekim arkadaşının müdahale ettiği Dr. Uğur Alabaş’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Alabaş, çağrılan ambulans ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilerek tedavi altına alındı.


REKOR SAYIDA HASTAYA BAKMAK ZORUNDA KALIYORLAR

İki doktorun görevli olduğu Çocuk Acil Servisi Nöbet Notuna göre, Dr. Uğur Alabaş ile hekim arkadaşı 10’u adli vaka, 973 çocuk hastaya müdahale etti. Ortopedi, Yenidoğan, Çocuk Cerrahi, Kadın Doğum, Göz, KBB, Çocuk Servisi ve Çocuk Enfeksiyon bölümünde 23 konsültasyona katıldı.

İki hekim dinlenme, yemek yeme veya diğer ihtiyaçlarına zaman bulamadı. Hekim arkadaşları yasalara göre şeker hastası Alabaş’ın gece nöbetine, üstelik böyle bir yoğunlukla baş başa bırakılmaması gerektiğini söyledi.

‘İŞ KAZASI SAYILMALI’

Şeker hastası hekimin gece nöbetine bırakılmasının yasalara aykırı olduğunu belirten Dr. Eren Yağcı, “Dahiliye uzmanıyım, işyerlerinden görüş sorulduğunda ‘gece nöbet tutması vardiyalı çalışması uygun değildir’ şeklinde kanaat belirtiyorum. Bu olay aynı zamanda iş kazası olarak değerlendirilmeli” derken, başka bir doktor ise, “Bu insanlık dışı çalışma temposuna acil çözüm bulunmalı” ifadelerini kullandı.

‘BUNUN ADI MOBBİNG’

Hasta yoğunluğu ve mobbing tehdidinin şifa dağıtması gereken doktorları hasta ettiğini belirten hekimler yaşananlara tepki gösterdi.

Doktorlar, yoğun hasta yükünü az sayıda hekim ile karşılamak zorunda kaldıklarını, işler dönsün mantığı ile sağlıklarını kaybettiklerini, en küçük dinlenme veya yemek arasında bile Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve CİMER’e şikâyet edildiklerini söyledi.

BAKAN KOCA 2022 YILINDA 4 BİN 194 HEKİMİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini açıklamıştı. Fahrettin Koca, “Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimiz sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış göstermemize karşın artan talepler karşısında eksiğimiz hala bulunuyor. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz ama OECD’nin gerisindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.
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