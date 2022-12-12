Samanyolu Haber /Dünya / 'Golden Visa'ya hücum /12 Aralık 2022 11:03

'Golden Visa'ya hücum

Portekiz’de hükümet yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini sağlayan "altın vize" uygulamasını kaldırmayı gözden geçirirken, son veriler bu yolla ülkeye gelenlerin sayısında geçen ay yüzde yaklaşık 50 artış yaşandığını ortaya koydu.

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Portekiz’de uygulanan “altın vize” uygulaması, ev fiyatlarını ve kiraları artırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından sert bir şekilde eleştirilirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bu tür politikalar izleyen üye ülkelerin bundan vazgeçmesi için sürekli çağrıda bulunuyor.

Reuters’in haberine göre Portekiz’e son 10 yılda emlak alarak yatırım yapan başta Türkiye, Çin ve Brezilya vatandaşları 6,6 milyar euro getirdi.

AB vatandaşı olmayıp emlak alarak Portekiz’de yatırım yapan yabancılar sahip oldukları oturma izinleriyle Schengen bölgesinde vizesiz yolculuk yapabiliyor.

Başbakan Antonio Costa, geçen ay yaptığı açıklamada 10 yıllık “altın vize” uygulamasının gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Başvurularda artış

Get Golden Visa (Altın Vize Al’ın) yönetici ortağı Murat Coşkun, Costa’nın son açıklamasının ardından kendilerine başvuranların sayısının 5 misli arttığını söyledi.

Portekiz Sınır Gümrük Ajansı (SEF) verilerine göre, kasım ayından aralık ayına kadar ülkeye 65 milyon euro getirerek altın vize alanların oranında yüzde 48 artış görüldü.

Yabancıların Portekiz’e gelmesine yardımcı olmak için kurulan Kleya isimli şirketin yöneticisi Vasco Silva, hükümetin yaptığı açıklamaların ardından kendilerine başvuranların sayısının arttığını bildirdi.

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Altın vize uygulamasının kaldırılması halinde yabancıların ülkeye gelişinin sona ereceğini savunan Silva, bu uygulamanın ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı görüşünü dile getirdi.

Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Portekiz şubesi ise altın vize uygulamasının karar para aklamak için kullanıldığı görüşünde.

AB neden endişe duyuyor?

AB Komisyonu, altın vize uygulamasının “ciddi güvenlik riski” taşıdığı endişesini sürekli dile getiriyor.

Altın vize alanların bankacılardan avukatlara kadar ciddi bir kontrolden geçtiğini savunan Silva, bu konudaki sert kurallar yüzündün kara para aklamanın mümkün olmadığı görüşünde.

Silva, “Getirdikleri paranın kaynağından emin olmadığımız suçluların ülkeye girişine izin vermiyoruz. İstisnalar olabilir ancak bunlar 10 bin kişi içinde bir veya ikiyi geçmez.” dedi.

İngiltere, şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından altın vize uygulamasına son vermişti. Portekiz de son olarak Ruslar için altın vize uygulamasına son verdi.

Portekiz'de muhalefetteki sol partiler de “ülkeyi yolsuzluğun suç ortağı yaptığı, kara para aklama yeri haline getirdiği ve konut fiyatlarını artmasına neden olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya şiddetle karşı çıkıyor.
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