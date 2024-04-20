Samanyolu Haber /Dünya / Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne battı: Çok sayıda ölü var /20 Nisan 2024 19:58

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne battı: Çok sayıda ölü var

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde nehrin üzerindeki tekne alabora oldu. Teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui'de grup liderinin kalıntılarını defnetmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne hareket eden bir tekne Mpoko Nehri üzerinde alabora oldu. Dün yaşandığı açıklanan olayda 300 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandığı olayda bazı yolcuların akıbeti ise bilinmiyor. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları devam ederken teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin ediliyor.
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Yaşananlara ilişkin Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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