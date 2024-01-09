Samanyolu Haber /Dünya / Ortadoğu ısınıyor: İsrail'den Hizbullah komutanının cenazesinin yakınlarına hava saldırısı /09 Ocak 2024 16:52

Ortadoğu ısınıyor: İsrail'den Hizbullah komutanının cenazesinin yakınlarına hava saldırısı

Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alana İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

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Hamas'ın öncülüğünde başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrası gelişen savaş, Filistin dışına sıçradı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.
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