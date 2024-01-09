Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li adaydan gazetecilere: Hepinizi maaşa bağlayacağım /09 Ocak 2024 17:03

AKP'li adaydan gazetecilere: Hepinizi maaşa bağlayacağım

AKP’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu, belediye başkanı olması halinde her gazeteciye dönemin asgari ücreti kadar maaş vereceği vaadinde bulundu.

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AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Eskişehir’de görev yapan basın mensupları ile buluştu. Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Hatipoğlu, konuşması sırasında gazetecilere yönelik de vaatleri olduğunu belirtti. Hatioğlu'nun vaadi, seçimi kazanması halinde gazetecilere belediye bütçesinden maaş verilmesi oldu.

Gelir düşüklüğünün Eskişehir yerel basınının en büyük sorunu olduğunu belirten Hatipoğlu, “Çünkü basının özgür olabilmesi, irade koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Bizim Eskişehir’deki basınımız her türlü koşula rağmen yine yalan haber yapmıyor, doğru haberle yoluna devam ediyor ancak AK Parti belediyeciliğinde büyükşehir başkanı olursam büyük bir destek vereceğim.

Desteği de şöyle açıklıyoruz, biz belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarla belediyemizin ve Eskişehirimizin lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret ne ise tüm basın mensuplarımıza belediye imkânlarından, şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücret de belediye olarak biz vereceğiz" dedi.
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