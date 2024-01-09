'Ağam bizimle eğlenir'; İşte Erdoğan'ın seçim vaadi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bir teknoloji mağazasında çekilen fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu. Mağazada vergisiz cihaz indirimi kapsamında tuşlu telefon satıldığı, telefonun fiyatının ise 1.649 TL olduğu görüldü.







ERDOĞAN'IN SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİYDİ



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti.





İndirimli cep telefonu ve bilgisayar için başvurular da başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ise öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sı destek olarak verilecek.